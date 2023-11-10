Машиностроительный дивизион Росатома защитил технические проекты реакторной установки РИТМ-200Н, активной зоны АС-14-15 и ее составных частей на совместном заседании бюро научно-технического совета Госкорпорации «Росатом». Эксперты отметили, что проекты выполнены на высоком научно-техническом уровне и отвечают требованиям техзаданий. Как сообщалось, на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200Н построят первую в России наземную атомную станцию малой мощности в якутском поселке Усть-Куйга. Ввод станции в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Установка разработана на базе современной отечественной судовой реакторной установки РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов, при этом адаптирована к наземному размещению энергообъекта. Тепловая мощность РИТМ-200Н составляет 190 МВт, электрическая — 55 МВт. Срок службы установки — до 60 лет, перезагрузка топлива будет осуществляться каждые 6 лет.

В настоящее время идет разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной и приемо-сдаточной документации оборудования и систем реакторной установки РИТМ-200Н.

Реакторы РИТМ-200 уже несколько лет эксплуатируются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» и доказали свою эффективность и абсолютную безопасность на всех этапах жизненного цикла. На сегодняшний день предприятиями машиностроительного дивизиона изготовлены и отгружены девять реакторов этого типа.

Реализация проекта по строительству в Якутии наземной атомной станции малой мощности обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие региона. Объект станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров и в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, среди которых месторождения Кючус, Депутатское, Тирехтях, кроме того, сыграет важную роль в развитии территории для комфортной жизни.

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

«ОКБМ Африкантов» — главный конструктор РИТМ-200Н. Предприятие является крупным научно-производственным центром атомного машиностроения, располагающим многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.

Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них. Входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш