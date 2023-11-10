IEK GROUP выступит в качестве индустриального эксперта компетенции «Электромонтаж» в финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 25 по 28 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге. Школьники, учащиеся колледжей и молодые специалисты предприятий продемонстрируют свои навыки в востребованных компетенциях. Финалы пройдут в нескольких зачётах: основном, международном и корпоративном.

IEK GROUP — единственная компания, ответственная за развитие компетенции «Электромонтаж» на чемпионате. С 2013 года компания продвигает современные стандарты работы электромонтажника, и на этот раз все задания будут связаны с автоматизацией оборудования. Так, конкурсантам основной возрастной группы предстоит собрать электроустановку и автоматизировать её на реле ONI. Юные участники финала будут работать с более сложным оборудованием. Помимо сбора электроустановки им впервые в истории национальных чемпионатов нужно будет настроить человеко-машинный интерфейс с использованием HMI панели ONI.

Именно IEK GROUP инициировала проведение соревнований юниоров по электромонтажу в России и за рубежом. Команды IEK неоднократно становились победителями национальных чемпионатов по профмастерству, а в 2019 году стали чемпионами мира, победив соперников из других стран с огромным преимуществом. В этом году IEK GROUP и московский колледж КАДР26 подготовили команду, которая примет участие в корпоративном зачете. Ребята представят Союз профессиональных электротехников — совместный проект IEK GROUP, НИУ МЭИ и КАДР26.

Финал Чемпионата в компетенции «Электромонтаж» соберет настоящих профессионалов. Один из участников основного соревнования в корпоративном зачете — Виталий Осиновский. Этим летом он стал победителем VI Открытого чемпионата электриков IEK, обойдя даже представителя национальной сборной по электромонтажу. Желаем Виталию продемонстрировать всё своё мастерство и закрепить успех на чемпионате «Профессионалы»!

Приглашаем вас посетить финал соревнований в компетенции «Электромонтаж»!

Ждём вас с 25 по 28 ноября 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум».