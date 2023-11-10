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В Челябинске за 268,5 млн отремонтируют участок Бродокалмакского тракта

10 ноября 2023, 16:00 237 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Тракторозаводском районе Челябинска отремонтируют участок Бродокалмакского тракта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает RosTender.info.

Комитет дорожного хозяйства города определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 20 ноября. Начальная цена муниципального контракта составляет 268,5 млн рублей из городского бюджета.

Работы охватят участок от улицы Бажова до Курганского шоссе. Планируется восстановить тротуар, покрытие проезжей части и газон, а также поставить дорожные знаки и нанести разметку. Ремонт завершится к концу лета 2024 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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