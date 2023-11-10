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  • В Казани проходит Международная молодежная научно-практическая конференция "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике"

В Казани проходит Международная молодежная научно-практическая конференция "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике"

10 ноября 2023, 14:00 313 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО НТЦ ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ntcees.ru

Фото: ntcees.ru

8 ноября 2023 года в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) начала работу Международная молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике».

Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

Конференция организована с целью развития научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики, помощь в обмене новыми идеями и разработками, стимулирование творческого мышления среди молодежи, повышению имиджа инженерной и научной деятельности среди обучающихся и молодых специалистов и приурочена к 55-летию КГЭУ.

Кроме того, благодаря конференции у ведущих предприятий отрасли формируется высококвалифицированная база кадрового резерва. Слушателями докладов являются, в том числе, технические руководители компаний, которые имеют возможность приглашать наиболее перспективных молодых энергетиков в кадровый резерв.

Доклады участников распределены между основными научными направлениями конференции. Это первые шаги в электроэнергетику, электроэнергетические системы и сети, генерация, передача и потребление электрической энергии, релейная защита и автоматизация в электроэнергетически системах, электроснабжение и электрооборудование, а также трансформации в энергетике: экономика, политика, педагогика, коммуникации.

В первый день пленарной части мероприятия к молодым специалистам и ученым присоединились опытные отраслевые эксперты: руководители и инженеры ТЭК, ученые, профессора вузов.

Так, о системе мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) как элементе управления режимами рассказал директор по противоаварийной автоматике, системам управления и релейной защите АО «НТЦ ЕЭС» Андрей Лисицын. В своем докладе за пример он взял решение, внедренное в АО «СО ЕЭС».

В докладе раскрыты задачи и технические требования к созданию СМЗУ, архитектура и структура программно-аппаратного комплекса, основные элементы расчетного цикла, использование результатов расчетов СМЗУ для управления режимами в ДЦ АО «СО ЕЭС». Кроме того, в выступлении прозвучали технические и экономические эффекты созданной технологии автоматических расчетов запасов устойчивости и перспективы ее развития в объединенных энергосистемах России.

«Автоматизация расчетов максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях повышает эффективность использования существующей сети и выводит технологии управления режимами на новый уровень», – отметил в своем выступлении Андрей Лисицын.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС». Система с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

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Метки: СО ЕЭС, НТЦ ЕЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СМЗУ, КГЭУ
Отрасль: Электроэнергетика 

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