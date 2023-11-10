Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока отремонтировали 125 выключателей и 257 разъединителей на питающих центрах Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Реализованная в срок ремонтная программа обеспечит надежную работу подстанционного оборудования и бесперебойный транзит электроэнергии по магистральным сетям в предстоящий осенне-зимний период.

Наибольший объем работ выполнен в Приамурье на подстанции 500 кВ «Амурская», участвующей в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС. На энергообъекте отремонтированы выключатели и разъединители, заменена опорно-стержневая изоляция (ОСИ) разъединителей и шинных опор. Также ремонт проведен на других центрах питания, включая подстанции Хабаровского края - 220 кВ «Парус» и 220 кВ «Хехцир».

В выключателях заменены изношенные контактные соединения, уплотнители и другие детали. При ремонте разъединителей проведено акустическое обследование опорно-стержневой изоляции, отрегулированы приводные механизмы, восстановлено антикоррозийное покрытие контактных систем.

Выключатели являются важным коммутационным оборудованием подстанций, они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки при нормальных режимах и нештатных ситуациях. Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них ремонтов и при обслуживании электротехнического оборудования. Своевременный ремонт позволяет поддерживать коммутационное оборудование в технически исправном состоянии.