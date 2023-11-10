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"Калугаэнерго" продолжает работы по цифровизации электросетевого комплекса

10 ноября 2023, 16:30 211 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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В рамках проекта ПАО «Россети Центр и Приволжье» по цифровизации энергообъектов в филиале «Калугаэнерго» реализуется комплексная программа по автоматизации распределительной сети 6-10 кВ. В Мещовском и Бабынинском районах было установлено автоматизированное оборудование в электросетевой комплекс с целью улучшения его функционирования. Такие устройства называются реклоузеры, они позволяют контролировать и управлять работой электрических сетей с помощью специальных программных решений.

В течение 2023 года на линиях, питающих 62 населенных пункта Мещовского района, было установлено 11 таких устройств, за этот же период в Бабынинском районе энергетики установили 28 реклоузеров, которые повысят качество электроснабжения в 60 населенных пунктах.

Одной из основных задач автоматизации электросетей является повышение их надежности и безопасности. Автоматические системы мониторинга позволяют оперативно обнаруживать и устранять возможные технологические нарушения, что способствует снижению времени восстановительных работ на линиях электропередачи и повышению качества электроэнергии, поступающей к потребителям.

Кроме того, реклоузеры позволяют оптимизировать процессы управления энергосистемой. Благодаря использованию современных информационных технологий, операторы электросетей получают возможность более точно прогнозировать потребление электроэнергии и эффективно распределять нагрузку между различными источниками.

«Процесс цифровизации электросетевого комплекса Калужской области идет полным ходом. В настоящее время внедряются современные технологии и системы, которые позволяют улучшить эффективность работы энергетической инфраструктуры и обеспечить более надежную поставку электроэнергии» – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» Алексей Лебедев.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КАЛУГАЭНЕРГО, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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