В рамках проекта ПАО «Россети Центр и Приволжье» по цифровизации энергообъектов в филиале «Калугаэнерго» реализуется комплексная программа по автоматизации распределительной сети 6-10 кВ. В Мещовском и Бабынинском районах было установлено автоматизированное оборудование в электросетевой комплекс с целью улучшения его функционирования. Такие устройства называются реклоузеры, они позволяют контролировать и управлять работой электрических сетей с помощью специальных программных решений.

В течение 2023 года на линиях, питающих 62 населенных пункта Мещовского района, было установлено 11 таких устройств, за этот же период в Бабынинском районе энергетики установили 28 реклоузеров, которые повысят качество электроснабжения в 60 населенных пунктах.

Одной из основных задач автоматизации электросетей является повышение их надежности и безопасности. Автоматические системы мониторинга позволяют оперативно обнаруживать и устранять возможные технологические нарушения, что способствует снижению времени восстановительных работ на линиях электропередачи и повышению качества электроэнергии, поступающей к потребителям.

Кроме того, реклоузеры позволяют оптимизировать процессы управления энергосистемой. Благодаря использованию современных информационных технологий, операторы электросетей получают возможность более точно прогнозировать потребление электроэнергии и эффективно распределять нагрузку между различными источниками.