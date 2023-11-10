Адыгейский филиал компании «Россети Кубань» в 2023 году принял в собственность электросетевое хозяйство четырех садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Майкопе и Майкопском районе Республики Адыгея в рамках программы консолидации. Прежние собственники не могли эксплуатировать электрические сети и поддерживать энергообъекты в надлежащем техническом состоянии.

Переданное энергетикам от СНТ «Деметра», «Лесная сказка», «Заречное-2» и «Дружба» электросетевое оборудование состоит из пяти комплектных трансформаторных подстанций и семи воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ суммарной протяженностью более 21 км.

В настоящее время энергетики ведут работы по приведению электросетевого хозяйства СНТ в надлежащее техническое состояние. Это повысит надежность электроснабжения потребителей, проживающих в дачных поселках.

Консолидация электросетевого комплекса направлена на создание условий для надежного электроснабжения потребителей, устойчивого и динамичного развития энергосистемы, а также упрощения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям компании. Реализация программы консолидации будет продолжена.

Энергетики напоминают, энергообъекты являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников объектов. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.