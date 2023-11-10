Энергетики Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» завершают запланированные технические мероприятия для подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Энергетики провели техническое обслуживание и ремонт оборудования более 70 высоковольтных подстанций и капитально отремонтировали 108 км линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ. На подготовку электросетей к зиме и повышение надежности электроснабжения в Ленинградском, Ейском, Староминском, Щербиновском и Кущевском районах Краснодарского края направлено порядка 133 млн рублей.

Специалисты заменили дефектные опоры, расчистили свыше 80 га трасс ЛЭП от поросли деревьев и кустарников, смонтировали более 8 тыс. изоляторов. На воздушных линиях электропередачи установили 426 птицезащитных устройств барьерного типа. Конструкция оберегает животных от гибели, не позволяя садиться на элементы опор, и защищает энергообъекты от коротких замыканий из-за соприкосновения пернатых с токоведущими частями ЛЭП.

Плановые мероприятия охватили свыше 360 км распределительной сети: специалисты заменили на линиях электропередачи более 950 изоляторов, 480 опор и 33 км устаревшего провода на самонесущий изолированный провод (СИП) большего сечения. С применением СИП также выполнена замена более 2,5 тыс. ответвлений к частным домовладениям. Это обеспечит надежную подачу электричества в любую погоду и повысит качество подаваемой электроэнергии.

С начала года Ленинградские электрические сети отремонтировали более 30 трансформаторных подстанций. Замена устаревшего оборудования на энергообъектах обеспечит повышение системной надёжности объектов электросетевой инфраструктуры, обеспечивающих электроэнергией социально значимые объекты и жилищно-коммунальный сектор.