Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» полностью выполнили годовой план ремонта и технического обслуживания высоковольтных подстанций на 2023 год. К работе в осенне-зимний период энергетики подготовили 12 питающих центров классом напряжения 35-110 кВ. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией свыше 60 тыс. бытовых и промышленных потребителей, а также порядка 75 социально значимых объектов в 18 населенных пунктах Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

На высоковольтных подстанциях «Губская», «Комсомольская», «Ярославская», «Харьковская», «Псебай», «Зассовская», «Лабинск-2», «Промышленная», «Водозабор», «Константиновская», «Темиргоевская» и «Чамлык» специалисты провели испытания силовых трансформаторов и масляных выключателей, наладку устройств релейной защиты и автоматики, а также заменили устаревшее оборудование. Кроме того, энергетики выполнили капитальный ремонт систем шин, трансформаторов тока и напряжения, другого оснащения энергообъектов. Для соблюдения правил электробезопасности обновлены знаки безопасности.

– Запланированные работы на подстанциях основной сети выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными планами и графиками, – отметил директор Лабинских электрических сетей Андрей Бабцов. – Комплекс реализованных технических мероприятий направлен на повышение надежности работы высоковольтного оборудования в период прохождения максимума нагрузок осенне-зимнего периода 2023/2024 годов.

Лабинский филиал компании «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.