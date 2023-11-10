Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» завершили работы на участке кабельной линии электропередачи, обеспечивающей надежное электроснабжение жителей Петергофа и Стрельны.

Энергетики заменили 1,2 км кабеля на участке кабельной линии электропередачи 6 кВ, в том числе провели монтаж 210 метров кабеля под железнодорожными путями с применением технологии горизонтально-направленного бурения. Работы также выполнялись в труднопроходимой заболоченной местности. В технических мероприятиях была задействована техника повышенной проходимости: грузовик с крано-манипуляторной установкой, экскаватор на гусеничном ходу.