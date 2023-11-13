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Инвестор построит социальные и общественно-деловые объекты на месте бывшего завода «МиГ» на севере столицы по проекту комплексного развития территорий (КРТ), сообщает портал mos.ru.
Договор с компанией заключен сроком на 26 лет. Ожидается, что совокупный объем инвестиций в проект за это время превысит 300 млрд рублей. Бюджетный эффект для города достигнет 12 млрд рублей в год.
Подрядчик должен построить школы, детские сады, городскую поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы, а также жилые дома, в том числе для программы реновации.
Всего возведут 2,3 млн кв. м недвижимости. На жилые строения из них придется 1,4 млн «квадратов», по реновации – более 30 тыс. кв. м.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ» позволит создать порядка 25 тыс. рабочих мест.
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