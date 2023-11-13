«Ростелеком» досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме.

Повреждение кабеля было зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 по московскому времени. Обрыв кабеля произошел в результате внешнего воздействия в 28 км от поврежденного участка газопровода Baltic Connector.

5 ноября российское неспециализированное судно «Спасатель Карев» приступило к проведению восстановительных работ. В результате заменено 6 км оптического кабеля. Работы выполнены в рамках договора с компанией ООО «Булат» с использованием отечественных материалов и оборудования.

Ремонт проведен с опережением графика — за семь рабочих дней.

Отметим, что авария на ПВОЛС «Балтика» не повлияла на работу инфраструктуры связи и оказание услуг пользователям в Калининградской области — передача данных была организована по наземным маршрутам, помимо этого организованы резервные спутниковые каналы связи.