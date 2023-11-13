Энергетики подключили к сетям зарядную станцию в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» подключили к сетям в Воскресенске зарядную станцию для электротранспорта, установленную на ул. Вокзальной. Мощность ЭЗС 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль всего за 30 минут. Работы были выполнены в рамках договора технологического присоединения станции к сетям компании.

Для подключения «быстрой» зарядной станции было выполнено строительство 240 м кабельной линии электропередачи 0,4 кВ от подстанции ТП-1. В электроустановке, в свою очередь, была произведена замена двух трансформаторов мощностью 400 кВА каждый на агрегаты по 630 кВА.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.