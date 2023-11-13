Энергетики завершили капитальный ремонт ЛЭП в поселке Шатурторф

Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт магистральной линии электропередачи ВЛ-10 кВ в п. Шатурторф. В начале ноября силами персонала компании выполнена замена 37 опор и монтаж самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 830 м. Работы производились на линии, обеспечивающей подачу электроэнергии от подстанции ПС-453 до трансформаторной подстанции КТП-9. Ремонт ЛЭП обеспечил надежность электроснабжения котельной, школы, детских садов, артезианской скважины и канализационно-насосной станции.

Всего по программе капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства в 2023 году на территории г. о. Шатура отремонтировано 4,34 км воздушных линий электропередачи, 7 трансформаторных подстанций. Основной объем ремонтных работ произведен в п. Тархановка, п. Осаново, п. Шатурторф.