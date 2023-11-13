В целях оптимизации технического контроля и обслуживания ВЛ AST в сотрудничестве с АО «Latvijas valsts meži» (LVM) разработало специализированный модуль мобильного приложения LVM GEO, который позволит собирать более полные данные о техническом состоянии ВЛ, упростить планирование технического обслуживания ВЛ, а также ускорить обмен данными, собранными в процессе инспектирования ВЛ, с информационными системами AST. Специалисты AST будут использовать новое цифровое решение уже в процессе ближайших осенних инспекций.

По словам члена правления AST Имантса Звиедриса, в рамках цифровой трансформации компании создан ряд взаимоинтегрированных информационных систем, которые предоставляют всю информацию о проводимых и планируемых работах на ВЛ и ПС, что помогает более эффективно планировать и контролировать работу электрической сети. Кроме того, AST уже давно использует беспилотники для обследования ВЛ. Возможность сразу же на месте обмениваться данными мониторинга технического состояния ВЛ с базами данных AST стала следующим логическим шагом в ускорении технологических процессов и повышении эффективности работы.

По словам члена правления LVM Мариса Кузьминса, в течение нескольких лет компания разрабатывала и поддерживала геоинформационную систему для передающей сети, находящейся в управлении AST. Теперь эта система дополнена модулем мобильного приложения – LVM GEO, который облегчит специалистам AST проведение ежегодных обследований ВЛ и обработку полученных данных. Специализированный функционал мобильного приложения был разработан в сотрудничестве между специалистами LVM и AST.

Мобильное приложение позволит специалистам AST легко и быстро фиксировать и обновлять информацию о техническом состоянии ВЛ в режиме реального времени, выявлять участки с возможными повреждениями, фиксировать расстояние от проводов ВЛ до ближайшей растительности и земли, оценивать соответствие фактических расстояний стандартам, добавляя при этом визуальную информацию об обследуемых энергообъектах. Модуль LVM GEO также обеспечивает возможность работы с онлайн- и офлайнкартами, определение точных географических координат и маршрута ВЛ, постановку геопространственных задач и другие возможности, которые позволят лучше анализировать информацию о более чем 5550 км высоковольтных ВЛ в энергосистеме Латвии.

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