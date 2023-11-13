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Пензенские энергетики установили ВЧ-заградители в ходе реконструкции подстанции 110/35/10 кВ Сурск

13 ноября 2023, 14:15 285 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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В рамках инвестиционной кампании 2023 года специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» провели работы по очередному этапу реконструкции подстанции (ПС) 110/35/10 кВ Сурск в Городищенском районе.

В настоящее время силами подрядной организации произведен монтаж ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Кижеватово, Шнаево тяговая и Канаевка тяговая. Кроме того, смонтированы железобетонные стойки на ПС 110 кВ Кижеватово для дальнейшего монтажа конденсаторов связи. Работы выполняются в соответствии с графиком.

«Установка основных быстродействующих защит транзитных высоковольтных линий, отходящих от подстанции Сурск, позволит минимизировать время их отключения при коротких замыканиях в пределах защищаемого участка, тем самым ограничить воздействие аварийных токов на основное оборудование подстанций, ЛЭП и увеличить надежность электроснабжения потребителей», — пояснил начальник центральной службы релейной защиты и автоматики «Пензаэнерго» Андрей Мичурин.

Стоимость контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках реконструкции ПС 110/35/10 кВ Сурск по этапу 2023-2024 годов составила более 75 млн рублей.

На следующий год планируется продолжить работы по установке панелей ВЧ-защиты и комплектов ВЧ-обработки еще на пяти близлежащих ПС 110 кВ.

ПС 110 кВ Сурск снабжает электроэнергией восемь населенных пунктов Городищенского района, где проживает более 1700 человек. Кроме того, она обеспечивает мощностью пять объектов водоснабжения, котельные, школу, детские сады и ряд других объектов социальной инфраструктуры.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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