Соглашение о намерениях и сотрудничестве по сооружению атомных станций малой мощности (АСММ) для энергоснабжения Норильского промышленного района (НПР) подписали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Подписанное соглашение предусматривает, что компании изучат возможные варианты, определят приоритетную площадку размещения наземной АСММ, конфигурацию станции и необходимую для ее сооружения и эксплуатации инфраструктуру, а также рассмотрят оптимальную модель реализации проекта.

Энергосистема НПР принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»). Территориально и технологически она изолирована от Единой энергосистемы России, что предъявляет к ней повышенные требования по надежности. С учетом стратегических планов развития «Норникель» рассматривает возможность строительства новых генерирующих мощностей. Один из вариантов — атомные станции малой мощности. У Росатома есть успешный опыт эксплуатации плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в аналогично изолированной энергосистеме — Чаун-Билибинском энергоузле.

«„Норникель“ и Норильский промышленный район развиваются, в связи с чем за горизонтом 2030 года нам понадобится больше электроэнергии. Решением может стать атомная электростанция — безопасный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду. Сотрудничество с Росатомом позволит „Норникелю“ получить доступ к передовым энергетическим технологиям, а Госкорпорации — развивать применение атомных станций малой мощности в удаленных регионах России», — прокомментировал Владимир Потанин.

«В рамках нашего партнерства мы планируем изучить потребности Норильского промышленного района и выбрать наиболее подходящий проект для энергоснабжения. В качестве приоритетного может быть рассмотрен высокотехнологичный проект АСММ на базе новейшей реакторной установки РИТМ-400. Наши проекты в сфере малой мощности предлагают надежный источник электроэнергии с долгосрочным прогнозируемым тарифом для потребителей. Кроме того, атомная энергетика способна внести значительный вклад в борьбу с изменением климата ввиду отсутствия выбросов СО₂ в процессе генерации энергии, что крайне важно для северных территорий нашей страны. Все эти преимущества делают технологии АСММ востребованными для крупных промышленных потребителей, которые ответственно подходят к выбору источников энергоснабжения для своих производств и территорий присутствия», — отметил Алексей Лихачев.

Росатом активно развивает линейку проектов в области АСММ, которые отвечают потребностям удаленных северных территорий России с децентрализованным энергоснабжением. В частности, в настоящее время реализуется проект по строительству наземной атомной станции малой мощности в Якутии. Объект станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров и в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, среди которых месторождения Кючус, Депутатское, Тирехтях, кроме того, сыграет важную роль в развитии территории для комфортной жизни.

РИТМ-400 — проект российского водо-водяного ядерного реактора планируемой мощностью от 80 до 90 МВт, разрабатываемый ОКБМ имени И. И. Африкантова. Проект является эволюционным развитием реакторной установки РИТМ-200. Реакторы РИТМ-200 уже несколько лет эксплуатируются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» и доказали свою эффективность и абсолютную безопасность на всех этапах жизненного цикла. На сегодняшний день предприятиями машиностроительного дивизиона Росатома изготовлены и отгружены девять реакторов этого типа.

ПАТЭС — плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». В составе ПАТЭС — две реакторные установки «ледокольного» типа КЛТ-40С. Они были впервые подключены к электросети в декабре 2019 года, в мае 2020-го — введены в промышленную эксплуатацию. Общая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов», выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 76 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности — порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2022 года составила 194 млн кВт · ч.

«ОКБМ Африкантов» — главный конструктор РИТМ-200Н. Предприятие является крупным научно-производственным центром атомного машиностроения, располагающим многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них. Входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш.

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.