Строительство моста через реку Лена в Республике Саха (Якутия) планируют начать в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе Дня региона на международной выставке-форуме "Россия".

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

"Проектно-сметная документация разработана, она вышла из Главгосэкспертизы. Сегодня ничего не мешает начать масштабные работы по строительству Ленского моста в первом квартале следующего года", - сказал он.

Николаев отметил, что все подготовительные работы уже провели. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства моста.

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.