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Свыше 1,5 тыс. км линий электропередачи отремонтировали "Россети Юг" c начала года

13 ноября 2023, 16:45 210 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Юг
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В рамках программы технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования специалисты «Россети Юг» в январе-сентябре 2023 года привели в нормативное состояние более 1,5 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) и 23 км кабельных линий. Объем финансирования работ составил более 390 млн рублей, что на 5,4% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В Астраханской области энергетики отремонтировали почти 400 км ВЛ, в Волгоградской – 378 км, в Калмыкии – около 133 км, в Ростовской области – 639 км. В общем объеме отремонтированных энергообъектов доля линий электропередачи 35-110 кВ составила 33%, ВЛ 0,4-20 кВ – 67%.

На линиях электропередачи во всех регионах присутствия компании энергетики заменили 47,6 тыс. изоляторов, 547 км провода, более 4,5 тыс. опор и 13 км грозозащитного троса. В распределительной сети 0,4 кВ заменили 69 км неизолированного провода на самонесущий изолированный с улучшенными характеристиками. Он более надежный по сравнению с неизолированным проводом, обладает повышенной прочностью, имеет длительный срок эксплуатации.

Кроме того, от древесно-кустарниковой растительности расчищено 1,5 тыс. га охранных зон линий электропередачи. Такая работа проводится для того, чтобы снизить риски возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, а также низовых пожаров.
Реализация мероприятий ремонтной программы позволит обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей, сократить количество технологических нарушений и время их устранения, подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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