10 ноября 2023 года в городе Заречном Свердловской области прошли общественные слушания по материалам обоснования лицензии на размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.



В слушаниях приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, глава городского округа Заречный Андрей Захарцев, депутаты городской Думы, члены Общественной палаты Заречного, жители городского округа Заречный и других населённых пунктов России – в совокупности присутствовавших в зале и смотревших прямую трансляцию в сети Интернет было 5395 человек.



Начиная с 20 октября, материалы обоснования лицензии на размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, находились в открытом доступе для ознакомления общественности. Объёмная информация была представлена на слушаниях в докладах специалистов атомной станции и представителей научных сообществ.



С сообщениями выступили эксперты АО «Атомэнергопроект», специалисты Белоярской АЭС, медико-санитарной части № 32 ФМБА России, Центра гигиены и эпидемиологии № 32, Института экологии растений и животных УрО РАН, представители общественности. Участники слушаний были проинформированы о принятых решениях по обеспечению безопасности энергоблока и минимизации его влияния на окружающую среду.



Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул значимость будущего энергоблока № 5 с реактором БН-1200М Белоярской АЭС:

«Этот объект важен не только для Свердловской области, но и для всей России. Строительство нового современного энергоблока предусмотрено стратегией развития электроэнергетики Российской Федерации и позволит планомерно развивать энергетику страны, выводить из эксплуатации отработавшие свой ресурс блоки других станций без ущерба для энергетического баланса страны. Кроме того, строительство БН-1200М даст толчок развитию промышленности Урала, в том числе для выполнения масштабных задач по импортозамещению».

Министр также отметил, что строительство нового энергоблока Белоярской АЭС будет способствовать развитию науки и образования, поскольку учреждения этих сфер будут готовить кадры для строительства и эксплуатации нового объекта, а также развитию социальной инфраструктуры города Заречный.



Ход общественных слушаний контролировал Наблюдательный совет, в который вошли представители Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук, депутаты Думы городского округа Заречный, представители Общественного совета Госкорпорации «Росатом».



По заключению Наблюдательного совета, которое озвучил ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН, кандидат физико-математических наук, член Общественного совета Росатома Алексей Екидин, мероприятие проведено в соответствии с регламентом, обеспечено надлежащее информирование населения об объекте общественных обсуждений. Также Алексей Екидин отметил:

«Представленные на слушаниях материалы убедительно доказали безопасность обращения с радиоактивными веществами, ядерными материалами, радиоактивными отходами. Требования по безопасности размещения энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на уровне лучших мировых тенденций. Рассмотренные экологические аспекты показали отсутствие значимого воздействия на окружающую среду. Новый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства».

Согласно федеральному законодательству, общественные обсуждения являются обязательными при проведении государственной экологической экспертизы будущего объекта атомной энергетики. Их главная цель — дать общественности полную информацию о деятельности объекта, его влиянии на окружающую среду.



Представители общественности, принявшие участие в слушаниях, отметили качество проработки представленных материалов и поддержали размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС, убедившись, что его деятельность удовлетворяет требованиям безопасности, прежде всего экологической.

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.