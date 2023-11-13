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В Саранске за 343,2 млн построят новую автодорогу

13 ноября 2023, 14:30 323 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Саранске построят автомобильную дорогу в квартале, ограниченном улицей Косарева и Северо-Восточным шоссе, восточнее территории ОАО «Резинотехника», сообщает RosTender.info.

Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 27 ноября. С победителем заключат муниципальный контракт на 343,2 млн рублей из бюджета городского округа.

Согласно проекту, это будет автомобильная дорога с наружным освещением и ливневой канализацией. Планируется также устроить два примыкания к автодороге по улице Косарева. Ожидается, что работы завершатся к октябрю 2024 года.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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