Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выполнили комплекс работ по обеспечению электроснабжением автозаправочной станции в г. Дрезне городского округа Орехово-Зуево.

Для выдачи мощности в размере 100 кВт заявителю специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформатором 160 кВА, а также участок воздушной линии 6 кВ, оснастив его более надежным и устойчивым к повреждениям самонесущим изолированным проводом и линейным разъединителем 6 кВ. Вместе с тем энергетики возвели участок воздушной линии 0,4 кВ, также выполнив его самонесущим изолированным проводом. Кроме того, был установлен комплекс оборудования, обеспечивающего возможность заявителю самостоятельного фактического присоединения к электросетям компании и приема напряжения.

Все мероприятия процедуры технологического присоединения выполнены качественно и в установленные сроки.