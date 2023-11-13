Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Московский регион" обеспечили мощностью автозаправочную станцию на востоке Подмосковья

13 ноября 2023, 16:00 257 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выполнили комплекс работ по обеспечению электроснабжением автозаправочной станции в г. Дрезне городского округа Орехово-Зуево.

Для выдачи мощности в размере 100 кВт заявителю специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформатором 160 кВА, а также участок воздушной линии 6 кВ, оснастив его более надежным и устойчивым к повреждениям самонесущим изолированным проводом и линейным разъединителем 6 кВ. Вместе с тем энергетики возвели участок воздушной линии 0,4 кВ, также выполнив его самонесущим изолированным проводом. Кроме того, был установлен комплекс оборудования, обеспечивающего возможность заявителю самостоятельного фактического присоединения к электросетям компании и приема напряжения.

Все мероприятия процедуры технологического присоединения выполнены качественно и в установленные сроки.

Обсудить на форуме
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
13.11.2023
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B4
13.11.2023
Оборудование "Росэлектроники" обеспечит электроснабжение крупнейшего в России центра обработки данных
13.11.2023
Участники общественных слушаний поддержали размещение энергоблока №5 Белоярской АЭС
13.11.2023
На Кабельном Заводе "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" состоялось вручение заслуженных наград лучшим сотрудникам предприятия
13.11.2023
Пензенские энергетики установили ВЧ-заградители в ходе реконструкции подстанции 110/35/10 кВ Сурск
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно