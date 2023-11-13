В Хабаровском крае «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) начала строительство транзитного парка «Д» на станции Комсомольск – Сортировочный.

Запуск парка увеличит пропускную способность станции. Строительство обусловлено открытием вторых путей на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань и существенным ростом потока поездов в этом направлении.

Проект предусматривает открытие 8 приемоотправочных путей, которые позволят обслуживать длинносоставные поезда, следующие к портам Ванино-Совгаванского транспортного узла. Общая протяженность приемоотправочных путей составит 15,6 километров.

Под новый парк предстоит подготовить территорию площадью 29 гектаров, на которой можно разместить 40 футбольных полей. Для этого строителям нужно переработать более 350 тысяч кубометров грунта. На объекте построят 2 моста и 6 водопропускных труб. Чтобы обеспечить энергоснабжение парка, установят 293 опоры под контактную сеть. Новые пути оборудуют 34 стрелочными переводами.

Для эксплуатации нового участка станции Комсомольск-Сортировочный построят пункт технического обслуживания, установят модули связи, компрессорные установки, дизель-генераторы, построят автомобильную дорогу и три автобусных остановки.

В транзитном парке «Д» будут обслуживать прибывающие с запада поезда и готовить их к сложной дороге на Ванино через Сихотэ-Алиньский хребет: производить опробование тормозов и смену локомотивных бригад.

Работы – часть программы развития Восточного полигона железных дорог.