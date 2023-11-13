Научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации электросетевого комплекса «Россети Кубань» состоялась на базе энергетического института повышения квалификации в Краснодаре. В мероприятии приняли участие руководители департаментов и технических служб «Россети Кубань», Главные инженеры филиалов компании и их заместители.

Участников конференции приветствовал Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер компании «Россети Кубань» Владимир Михайлов. Он обозначил цели и задачи эксплуатационной деятельности компании.

На конференции обсуждались мероприятия, направленные на повышение надежности при эксплуатации электрических сетей, обеспечение соблюдения охраны труда в районах электрических сетей, а также опыт решения проблем, связанных с ростом нагрузок в населенных пунктах. Одной из тем обсуждения стала «Консолидация электросетевых активов. Системообразующая ТСО», которую обозначил начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Кубань» Марина Костомарова.

В рамках одного из дней заседания состоялась мини-стратегическая сессия, направленная на приобретение опыта работы в команде в игры «Фрешбиз», которую провели: руководитель проекта бизнес-симуляции «Фрешбиз» Елена Дробах и сертифицированные тренеры Наталья Днепрова, Анна Юдина. По итогам состоялось награждение команд-победителей и самых активных участников.