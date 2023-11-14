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Энергетики обеспечили надежность потребителей частного сектора поселка Монино

14 ноября 2023, 14:45 515 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» завершило капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ на ул. Нагорной в п. Монино г.о. Щелково.

Выполненные работы обеспечили надежность и качество электроснабжения около 200 частных потребителей на ул. Советской, Нагорной, Подгорной и Песочной. В ходе работ энергетиками выполнена замена непригодных к эксплуатации конструкций, вместо которых установлено 42 железобетонных опоры. Смонтировано более 1 км самонесущего изолированного провода взамен неизолированного.

До конца 2023 г. по программе капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства в г.о. Щелково запланировано отремонтировать 1,1 км воздушных линий электропередачи и две подстанции с заменой электрооборудования и ремонтном строительной части.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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