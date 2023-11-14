В рамках нацпроекта «Инфраструктура будущих интернет-технологий» (FITI, Future Internet Technology Infrastructure) Китай впервые в мире запустил сверхвысокоскоростную магистраль интернета. Ее пропускная способность составляет 1200 Гбит/с или 1,2 Тбит/с.

Магистраль объединяет три города: Пекин, Ухань (провинция Хубэй) и Гуанчжоу (провинция Гуандун). Ее протяженность превышает 3 тыс. км. Проект реализуется Университетом Цинхуа, China Mobile, компанией Huawei и образовательной исследовательской сетью Сernet .com. В нем используются только китайские технологии и разработки.

Проект стартовал в апреле 2021 года. Китай планирует отказаться от протокола IPv4 к 2030 году.