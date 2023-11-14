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На Кабельном Заводе "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" внедрили новую практику общения руководителей с сотрудниками

14 ноября 2023, 10:48 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Вчера в кабинете генерального директора прошла первая встреча Сергея Кутенева с работниками в режиме «тет-а-тет».

Любой заводчанин мог пообщаться с генеральным директором не только на рабочие темы, обсудить модернизацию производства, но и на личные, обратиться за помощью и советом. О чем каждый из них говорил с Сергеем Кутеневым, осталось за закрытыми дверями кабинета.

Подобные встречи решено проводить и в дальнейшем. А предложенные идеи по улучшению производственного процесса, если их воплощение в жизнь приведет к снижению издержек и улучшит производительность труда, принесут своему автору существенное денежное вознаграждение.     

На Заводе уже несколько лет действует Программа «Рационализаторские предложения сотрудников». Любой сотрудник может предложить свое видение по усовершенствованию рабочего процесса в сфере производства продукции, складирования, логистики, конкурентоспособности для сокращения производственных затрат и повышению производительности труда. Денежное вознаграждение при приеме предложения к реализации также можно получить за идеи по повышению уровня корпоративной культуры и безопасности труда, совершенствованию стандартов организации рабочего пространства и стандартов ухода за оборудованием.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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