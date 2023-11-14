Для присоединения нового объекта мощностью 15 кВт энергетики Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» построили участок воздушной линии электропередачи, установили систему учета электроэнергии. Работы выполнялись по договору на технологическое присоединение. Заявителем выступила администрация Советского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области.

С начала года энергетики включили в сеть четыре модульные котельные, суммарная электрическая мощность которых составляет 348 кВт.

Процедура технологического присоединения универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта в сеть. Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг Группы «Россети» Портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».

Предварительную консультацию можно получить по телефону 8 800 220-0-220.