Российский морской регистр судоходства приступил к оказанию новой услуги по освидетельствованию изготовителей, имеющих собственное производство продукции. Процедура состоит из рассмотрения документов предприятия и освидетельствования, включающего практическую демонстрацию изготовления заявленного продукта.

ООО НПП «ИНТЕХ» успешно получило свидетельство о собственном производстве кабельно-проводниковой продукции. Данный документ подтверждает, что предприятие способно обеспечить выпуск или переработку материалов собственными силами.

Свидетельство размещено на сайте Российского морского регистра судоходства в разделе «ОДОБРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОСТАВЩИКИ», там же сформирована общедоступная база данных о фактических изготовителях, перечне выпускаемой ими продукции и технологических возможностях предприятия. Свободный доступ к достоверной базе позволит всем участникам рынка существенно экономить время и ресурсы на поиск необходимых партнеров, быстро наладить взаимовыгодные производственные связи и будет способствовать продвижению продукции предприятий и развитию импортозамещения.