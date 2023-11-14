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  • ООО "ЭКМ Холдинг" успешно прошел освидетельствование изготовителей, имеющих собственное производство продукции

ООО "ЭКМ Холдинг" успешно прошел освидетельствование изготовителей, имеющих собственное производство продукции

14 ноября 2023, 10:12 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
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Российский морской регистр судоходства приступил к оказанию новой услуги по освидетельствованию изготовителей, имеющих собственное производство продукции. Процедура состоит из рассмотрения документов предприятия и освидетельствования, включающего практическую демонстрацию изготовления заявленного продукта.

ООО НПП «ИНТЕХ» успешно получило свидетельство о собственном производстве кабельно-проводниковой продукции. Данный документ подтверждает, что предприятие способно обеспечить выпуск или переработку материалов собственными силами.

Свидетельство размещено на сайте Российского морского регистра судоходства в разделе «ОДОБРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОСТАВЩИКИ», там же сформирована общедоступная база данных о фактических изготовителях, перечне выпускаемой ими продукции и технологических возможностях предприятия. Свободный доступ к достоверной базе позволит всем участникам рынка существенно экономить время и ресурсы на поиск необходимых партнеров, быстро наладить взаимовыгодные производственные связи и будет способствовать продвижению продукции предприятий и развитию импортозамещения.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ, НПП ИНТЕХ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EKXL
6.48

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