Ключевое для развития российского рынка центров обработки данных мероприятие - Пятый юбилейный Международный Саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД прошел в Обнинске с участием более 200-сот представителей.

В рамках него Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), который выступает генеральным партнером мероприятия пятый год подряд, анонсировал запуск двух новых дата-центров ЦОД «МОСКВА-2» (36 МВт на 3 640 стойко-мест уровня TIER IV UI) и ЦОД «ИННОПОЛИС» (16 МВт на 2000 стойко-мест уровня TIER III UI) в I квартале 2024 года и объявил об открытии раннего бронирования услуг в новых ЦОД.

Игорь Дорофеев, президент Ассоциации, открывая Саммит поблагодарил всех участников:

«Мы уже пять лет создаем центр притяжения для всей отрасли ЦОД. Наше мероприятие уникально прежде всего составом участников, оно объединяет лидирующие на рынке компании и авторитетных представителей отрасли, позволяя всем участникам обмениваться опытом, получать экспертные оценки текущей ситуации в области строительства, эксплуатации и предоставления услуг дата-центров, ИТ и облачных вычислений, а также принимать участие в определении стратегии развития отрасли».

«Доступ к лучшим знаниям и опыту, встреча с успешными практиками индустрии - вот что выделяет Саммит Ассоциации среди других мероприятий. Даже если вы давно работаете в отрасли ЦОД, вы все равно узнаете много нового и интересного, так как рынок постоянно развивается и меняется. Профессионалам необходим постоянный мониторинг развития индустрии и личное общение с ключевыми экспертами рынка», - сказал Сергей Мигалин, ЗГД - директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом».

Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД проходит ежегодно с 2019 года. Каждое год организаторы выбирают разные регионы России для проведения мероприятия с целью знакомства с особенностями региональных рынков ЦОД и потребностями местного бизнеса и государственных заказчиков. Такой подход позволяет не только разнообразить темы обсуждений и вопросов, поднимаемых в дискуссиях, но и расширять аудиторию. Так за пять лет аудитория мероприятия выросла на 44%.

Проведение мероприятия в разных регионах дает участникам уникальную возможность посетить интересные инфраструктурные объекты атомной отрасли. В этом году участники саммита посетили два предприятия атомной отрасли. Технический тур по лабораториям ВНИИРАЭ позволил гостям узнать о применении мирной атомной энергии в обычной жизни, а в Технической академии Росатома им бы представлен аналитический многофункциональный тренажер, имитирующий блочный пульт управления современных АЭС, комплекс по визуализации моделей АЭС и модель гипотетического ядерного объекта.