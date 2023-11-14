На парламентских слушаниях в Госдуме директор по развитию ЕЭС – руководитель Дирекции Системного оператора Денис Пилениекс представил доклад «Перспективные балансы мощности ЕЭС России и региональных энергосистем».

Денис Пилениекс рассказал о текущих параметрах функционирования ЕЭС России и результатах работы Системного оператора в сфере планирования перспективного развития энергетики на долгосрочную и среднесрочную перспективу.

Анализируя структуру выработки в ЕЭС России, Денис Пилениекс отметил, что 2/3 или 62,1% электроэнергии сегодня производится на тепловых электростанциях, 17,5% – на гидростанциях, 19,6% – на атомных электростанциях. Минимальную долю – примерно 0,7% – в структуре выработки в совокупности занимают ветровые и солнечные электростанции.

При этом в европейской части страны в топливной структуре выработки электроэнергии на тепловых электростанциях преобладает природный газ, составляющий 93 %, уголь занимает 7 %. Прямо противоположная картина складывается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где соотношение используемого на ТЭС природного газа и угля составляет 12 % и 88 %.

«Эти пропорции сложились исторически, и эту особенность нам необходимо будет учитывать при формировании планов перспективного развития отрасли в горизонте 20–30 лет», – отметил директор по развитию ЕЭС Системного оператора.

Денис Пилениекс рассказал, что в рамках разработки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года на основе прогнозных значений ключевых макроэкономических показателей Системным оператором сформирован проект прогноза долгосрочного спроса на электроэнергию и мощность.

«Сформированный прогноз потребления в ближайшее время будет направлен в Правительство РФ. После его одобрения Системный оператор приступит к формированию рациональной структуры генерирующих мощностей с учетом поставленных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году», – заявил директор по развитию ЕЭС.

Он подчеркнул, что реализация стратегии низкоуглеродного развития неизбежно приведет к изменению структуры генерации. Целевые показатели прогнозного баланса в настоящее время обсуждаются.

Слушания на тему «Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов: проблемы и пути решения» были организованы Комитетом Государственной Думы РФ по энергетике. Председатель Комитета Павел Завальный отметил необходимость разработки комплексных топливно-энергетических балансов на долгосрочную перспективу. Цель этой работы – обеспечение рационального использования энергоресурсов, предотвращение диспропорций производства и потребления электроэнергии, а также повышения надежности энергоснабжения потребителей. Особую актуальность эта деятельность приобретает в свете решения задачи по формированию программ газификации регионов на 2025–2030 годы.

«Без понимания объемов и эффективности производства и потребления энергоресурсов, повышения взаимосвязанности этих процессов невозможно рациональное экономическое планирование ни на региональном уровне, ни в масштабах страны», – подчеркнул Павел Завальный.

На слушаниях обсуждались методология, прикладные инструменты и целевая модель деятельности по разработке топливно-энергетических балансов России и регионов, их роль в документах стратегического планирования развития отрасли, а также вопросы совершенствования нормативно-правовой базы. По итогам мероприятия сформирован пакет предложений.