13 ноября в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе Нижегородской области, а также в городе Свободный и Свободненском районе Амурской области, в Томской и Тюменской областях стартовал конкурс фотографий кормушек для птиц. Конкурс призван привлечь внимание жителей регионов присутствия СИБУРа к проблемам птиц, остающихся на зимовку.

Работы принимаются до 27 ноября, победители конкурса получат памятные призы. Конкурс проводится в рамках проекта «Территория чибисов» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» при содействии некоммерческого партнерства «Птицы и Люди».

12 ноября в России ежегодно отмечается экологический праздник «Синичкин день». В этот период принято заготавливать подкормку и развешивать кормушки для птиц, остающихся на зимовку. Для участия в конкурсе необходимо сделать оригинальную кормушку для птиц, разместить ее в естественной среде, сфотографировать и отправить снимок с кратким описанием в системе приема заявок на сайте contest.formula-hd.ru. Участники могут подать на конкурс сразу несколько работ.

Руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко:

«Мы очень рады, что конкурс находит отклик у жителей регионов присутствия СИБУРа: от Свободного до Дзержинска и Кстово. В фотоконкурсе участвуют все – от воспитанников детских садов до пенсионеров. В этом году мы уже получили немало вопросов, а будет ли проводиться конкурс. Поэтому мы продолжаем ежегодную практику подкормки птиц, остающихся за зимовку. Конкурс – это возможность не только помочь пернатым, но и проявить творческие способности, смастерив оригинальную кормушку. Такими простыми шагами мы вносим реальный вклад в сохранение окружающей среды: за три года проведения конкурса участники изготовили и разместили в естественной среде более 3 000 кормушек».

Подробная информация о фотоконкурсе, порядке участия и требованиях к фотографиям размещена на странице проекта «Территория чибисов»: https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/ .

Ждем ваши заявки и желаем удачи!

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www . formula - hd . ru

«Территория чибисов» – это комплексный проект по охране птиц. Проект реализуется с 2019 г. в рамках направления «Охрана окружающей среды» программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/ .