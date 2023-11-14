В городе Снежинске Челябинской области реконструируют участок проспекта Мира от улицы Нечая до улицы Широкой, сообщает RosTender.info.

Работы охватят участок протяженностью 921 метр. Мероприятия начнутся после новогодних праздников и завершатся к ноябрю. Ремонт будет профинансирован из средств бюджета Снежинского городского округа.

Служба заказчика по строительству и ремонту определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 21 ноября. Начальная цена муниципального контракта составляет 192,7 млн рублей.