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В городе Снежинске Челябинской области реконструируют участок проспекта Мира от улицы Нечая до улицы Широкой, сообщает RosTender.info.
Работы охватят участок протяженностью 921 метр. Мероприятия начнутся после новогодних праздников и завершатся к ноябрю. Ремонт будет профинансирован из средств бюджета Снежинского городского округа.
Служба заказчика по строительству и ремонту определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 21 ноября. Начальная цена муниципального контракта составляет 192,7 млн рублей.
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