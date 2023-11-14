В рамках рабочего визита в Екатеринбург Владимир Харитонов посетил Центр управления электросетевой инфраструктурой Свердловской области, производственные базы и энергообъекты ПАО «Россети Урал» и филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала.

В ходе осмотра Центра управления сетями филиала «Свердловэнерго» Владимир Харитонов ознакомился с новейшей системой оперативно-технологического управления, созданной исключительно на основе отечественных технических решений, и провел рабочее совещание по актуальным вопросам деятельности компании «Россети Урал».

Во время посещения производственных объектов он осмотрел подстанции 220 кВ «Калининская», 110 кВ «Новокольцовская» и «Белоречка», стояночные боксы службы механизации и транспорта, склады материально-технического хранения Центральных электрических сетей филиала «Свердловэнерго», рабочие площадки и места отдыха персонала Белоярского района электрических сетей. Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» также пообщался с сотрудниками, в том числе задал вопросы об уровне удовлетворённости созданными санитарно-бытовыми условиями, графике работы и ее содержании, о качестве выдаваемой спецодежды.

«Вижу, что есть не только планы по улучшению условий труда и развитию персонала, но и четкое видение их реализации. Главное в нашей работе – это люди, сохранение коллектива. И ключевая задача – создать максимально благоприятные и безопасные условия для работы», – отметил Владимир Харитонов.

Кроме того, он посетил Учебный центр «Россети Урал» и ознакомился с направлениями программ по подготовке и повышению квалификации кадров, осмотрел учебные классы и лаборатории, оснащенные современным отечественным оборудованием, применяемым в работе. Также Владимир Харитонов провел рабочее совещание по вопросам деятельности блока управления персоналом и организационного развития. Участники обсудили профориентационную работу с учебными заведениями, систему подбора и развития сотрудников компании «Россети Урал», формирование кадрового резерва, актуальные вопросы экономики труда и социальной политики.

Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор отметил, что компания ведет системную кадровую работу, уделяя большое внимание самым отдаленным подразделениям.