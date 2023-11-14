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НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в круглом столе, посвященному перспективам солнечной энергетики в странах Центральной Азии

14 ноября 2023, 18:00 424 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
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13 ноября 2023 года состоялся круглый стол «Вызовы энергетической безопасности в странах Центральной Азии — будущее солнечной энергетики», организованный участниками научно-образовательной программы Фонда «Школа по Центральной Азии-2022» в партнёрстве с ИМЭМО РАН.

В работе круглого стола приняли участие Руководитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ Д.А. Воденников и представитель НИК В3 РНК СИГРЭ Ю.В. Жилкина.

Цель круглого стола — изучить перспективы применения солнечных электростанций в целях усиления энергетической безопасности и роста благосостояния жителей удалённых, малонаселённых пунктов стран Центральной Азии.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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