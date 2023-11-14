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Почти полмиллиарда рублей направлено на ремонт Комсомольской ТЭЦ-3

14 ноября 2023, 15:15 516 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Энергетики Комсомольской ТЭЦ-3 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) завершают ремонтную кампанию 2023 года общей стоимостью более 480 миллионов рублей.

За десять месяцев этого года выполнен капитальный ремонт энергоблока №1, текущий ремонт энергоблока №2. Проведены текущие и расширенные ремонты на оборудовании водогрейной котельной «Дземги». На станции было произведено обслуживание вспомогательных систем, насосного и теплообменного оборудования.

Проделана большая работа в рамках проведения программы повышения надежности. В частности, капремонты турбоагрегата и котлоагрегата энергоблока №1 включали замену трубного пучка входа основной поверхности конденсатора, устройство обводных газоходов, установку автоматизированной системы контроля вибрации и механических величин.

На финальной стадии находятся работы по разработке и внедрению технологии по повышению охлаждающей способности башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по созданию износостойких оросителей и каплеуловителей повышенной эффективности. На данный момент выполняются работы по внедрению опытно-промышленных образцов на выбранном пилотном объекте «Градирня №1».

«Комсомольская ТЭЦ-3 в штатном режиме вошла в отопительный сезон. Паспорт готовности получен», — сказал главный инженер КТЭЦ-3 Евгений Балашов.

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Метки: РУСГИДРО, ДГК, КОМСОМОЛЬСКАЯ ТЭЦ-3
Отрасль: Электроэнергетика 

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