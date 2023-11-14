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Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе мероприятия, приуроченного к празднованию Дня экономиста

14 ноября 2023, 17:15 463 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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10 ноября 2023 года представитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ, официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла участие в работе сессии, приуроченной к празднованию Дня экономиста.

В рамках мероприятия студенты экономических факультетов ведущих вузов страны прослушали лекцию «Экономика: тренды и перспективы».

В качестве спикеров выступили:

  • заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Полина Крючкова;
  • министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева;
  • ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

После лекции последовал интеллектуальный экономический квиз «Игры разума». Экономические факультеты лучших вузов столицы представили команды по 10 лучших студентов-экономистов. 

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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