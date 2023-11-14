10 ноября 2023 года представитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ, официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла участие в работе сессии, приуроченной к празднованию Дня экономиста.
В рамках мероприятия студенты экономических факультетов ведущих вузов страны прослушали лекцию «Экономика: тренды и перспективы».
В качестве спикеров выступили:
После лекции последовал интеллектуальный экономический квиз «Игры разума». Экономические факультеты лучших вузов столицы представили команды по 10 лучших студентов-экономистов.
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