10 ноября 2023 года представитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ, официальный представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла участие в работе сессии, приуроченной к празднованию Дня экономиста.

В рамках мероприятия студенты экономических факультетов ведущих вузов страны прослушали лекцию «Экономика: тренды и перспективы».

В качестве спикеров выступили:

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Полина Крючкова;

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева;

ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

После лекции последовал интеллектуальный экономический квиз «Игры разума». Экономические факультеты лучших вузов столицы представили команды по 10 лучших студентов-экономистов.