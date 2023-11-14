Представители ООО «Русатом МеталлТех», дивизионального интегратора по направлению «Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», приняли участие в XVI Международном Китайско-Российском Симпозиуме «Новые материалы и технологии» в г. Хайкоу на китайском острове Хайнань. Компания представила широкий ассортимент металлургической продукции, а также доклады в рамках деловой программы Симпозиума.

Участниками симпозиума стали около 300 специалистов и ученых, представивших более 100 докладов по актуальным вопросам материаловедения. Представители ООО «Русатом МеталлТех» выступили с докладами и обменялись опытом по кабельно-проводниковой продукции и редкоземельным магнитам.

Директор по развитию направления «Проводниковая продукция» ООО «Русатом МеталлТех», доктор технических наук Виктор Панцырный рассказал о результатах работы по изготовлению и применению низкотемпературных сверхпроводниковых материалов и проводников и проводов из медь-ниобиевого сплава с улучшенными характеристиками, которые обладают высокой прочностью и электропроводностью. В свою очередь, руководитель проекта ООО «Русатом МеталлТех» Александр Домов рассказал о планах строительства первого в России завода по производству постоянных магнитов для ветрогенераторов и электромобилей.

«Китай и Россия имеют большой потенциал и широкие возможности для сотрудничества в области новых материалов. «Русатом МеталлТех» активно работает в сфере новых материалов с Китаем по направлению сверхпроводников, кабельно-проводниковой продукции и постоянных редкоземельных магнитов. У нас уже достигнуты значительные результаты, и в будущем будут еще более широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях», - прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

В стендовой части симпозиума были наглядно продемонстрированы образцы продукции ООО «Русатом МеталлТех». Особый интерес у посетителей мероприятия вызвали сверхпрочные провода повышенной электропроводности из медь-ниобиевого сплава: контактные провода из медь-ниобиевого сплава для высокоскоростных железнодорожных магистралей, радиационно-стойкие и жаростойкие провода, особо тонкие провода покрытые серебром, оловом, никелем или без покрытия, сверхпрочные провода для создания магнитных систем медицинских томографов, электродвигателей и генераторов.

Симпозиум «Новые материалы и технологии» проводится с 1991 года каждые два года поочередно в России и Китае. Цель симпозиума - укрепление двухсторонних научных и научно-технических связей между учёными двух стран в области создания и разработки новых материалов и технологий, повышение уровня информационного обмена между российскими и китайскими учёными, популяризация достижений в различных областях материаловедения и междисциплинарных исследований.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

ООО «Русатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия».

В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств.

Технологическими партнерами ООО «Русатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО ЧМЗ, АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ».

Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.