Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» завершают запланированные мероприятия по ремонту линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций в рамках подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 годов. Специалисты отремонтировали 275 км ЛЭП различного класса напряжения, а также оборудование 58 трансформаторных и распределительных подстанций.

В рамках подготовки электросетей к зиме энергетики расчистили 140 га охранных зон воздушных ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Это необходимо для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды.

Работы проводятся в соответствии с программой капитального ремонта и технического обслуживания по графикам, утвержденным в энергокомпании, и уже выходят на завершающую стадию.

Эффект от реализации одного из ключевых пунктов ремонтной программы – снижение потерь, надежный и безопасный транспорт электроэнергии. А самое главное – повышение качества электроснабжения и значительное снижение вероятности технических нарушений на энергообъектах.

Краснодарские электрические сети обеспечивают электроэнергией потребителей сельских округов города Краснодара и шести прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. В зону эксплуатационной ответственности филиала входят пригород Краснодара, Динской, Северский, МО город Горячий Ключ Краснодарского края, а также город Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек. В зоне ответственности филиала – 88 подстанций 35-110 кВ и более 2 150 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 5 590 МВА.