Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 435 кВт дополнительной мощности садовому товариществу (СНТ) «Прилесье» в Гостилицком сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.

Источник электроснабжения - подстанция 35 кВ «Дятлицы». Общий объём присоединенной мощности составил более 839 кВт.

Электроснабжение садоводства осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках проведенных технических мероприятий энергетики также смонтировали систему учета электроэнергии. Выполненные работы позволили обеспечить надежным электроснабжением 331 частный дом, а также объекты наружного освещения дорог, детские и спортивные площадки.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».