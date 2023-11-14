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  • "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 300 садовых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 300 садовых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области

14 ноября 2023, 13:00 226 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 435 кВт дополнительной мощности садовому товариществу (СНТ) «Прилесье» в Гостилицком сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.

Источник электроснабжения - подстанция 35 кВ «Дятлицы». Общий объём присоединенной мощности составил более 839 кВт.

Электроснабжение садоводства осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках проведенных технических мероприятий энергетики также смонтировали систему учета электроэнергии. Выполненные работы позволили обеспечить надежным электроснабжением 331 частный дом, а также объекты наружного освещения дорог, детские и спортивные площадки.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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