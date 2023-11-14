Специалисты компании обеспечили электроэнергией торговый центр вблизи д. Островцы Раменского городского округа.
Для выдачи 430 кВт мощности проведена реконструкция трансформаторной подстанции с заменой двух трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью по 1250 кВА каждый, на два трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА. Также проложено более 100 м кабельных линий, в том числе – с использованием метода горизонтально направленного бурения, установлено два распределительных щита на границе земельного участка заявителя и приборы коммерческого учета электроэнергии.
Качество и надежность электроснабжения объекта будет обеспечена, в том числе, возможностью резервирования электроснабжения от питающего центра 110 кВ «Болятино».
В торговом центре уже размещены продуктовые магазины, ресторан быстрого питания, которые будут пользоваться популярностью у жителей ближайших населенных пунктов, в которых проживает свыше 40 тысяч человек.
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