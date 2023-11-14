Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса Сергокалинского района к предстоящей зиме.

Масштабные работы проведены на подстанции 35 кВ «Мулебки», обеспечивающей электроэнергией 20 населенных пунктов района. Энергетики заменили один из двух силовых трансформаторов на энергообъекте – мощность оборудования увеличена с 1 до 1,6 МВА. Необходимость в замене основного элемента подстанции возникла в связи с перегрузом оборудования при пиковых нагрузках в зимний и летний периоды.



Ремонтные работы проведены и на линиях электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Так, специалисты «Дагэнерго» в районе заменили 10 старых опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности около трех км охранных зон ЛЭП, проходящих через труднодоступный перевал. Также отремонтировано оборудование на пяти трансформаторных подстанциях.



Мероприятия направлены на снижение количества технологических нарушений и повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Сергокалинского района Республики Дагестан.