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"Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения Сергокалинского района Дагестана

14 ноября 2023, 11:45 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса Сергокалинского района к предстоящей зиме.

Масштабные работы проведены на подстанции 35 кВ «Мулебки», обеспечивающей электроэнергией 20 населенных пунктов района. Энергетики заменили один из двух силовых трансформаторов на энергообъекте – мощность оборудования увеличена с 1 до 1,6 МВА.  Необходимость в замене основного элемента подстанции возникла в связи с перегрузом оборудования при пиковых нагрузках в зимний и летний периоды.

Ремонтные работы проведены и на линиях электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Так, специалисты «Дагэнерго» в районе заменили 10 старых опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности около трех км охранных зон ЛЭП, проходящих через труднодоступный перевал. Также отремонтировано оборудование на пяти трансформаторных подстанциях.

Мероприятия направлены на снижение количества технологических нарушений и повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Сергокалинского района Республики Дагестан.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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