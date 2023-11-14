В администрации Лесосибирска состоялся выездной Совет потребителей филиала «Красноярскэнерго» под председательством Анатолия Матюшенко. В заседании приняли участие главы северных территорий, представители компании «КрасЭко», отделения энергосбыта.



Директор филиала «Красноярскэнерго» Сергей Заворин поблагодарил участников за адресные обращения, которые удается решать совместно: «Вопросы, которые поднимаются в ходе обсуждения, стараемся выполнять точечно, но максимально оперативно. В условиях ограниченного финансирования легче выделить средства под определенные мероприятия по конкретным объектам. Будем стараться дальше, спасибо за обратную связь».

Директор производственного отделения «Северные электрические сети» Жарников Юрий рассказал об итогах работы и поделился планами развития электросетей на территории северных районов на следующий год.



В октябре дополнительно к годовому плану выполнена расчистка просек на линиях 10 киловольт (кВ) в Енисейском районе и Пировском муниципальном округе объемом 36,2 га. В Северо-Енисейском районе на линиях 110-35 кВ расчищено 274 га просек. Эти работы значительно повысят надежность электроснабжения отдаленных населенных пунктов. Решена многолетняя проблема с электроснабжением в деревне Южаково – работы по вводу новых линий и трансформаторных подстанций полностью завершены.



В 2024 году планируется реконструкция подстанции 110 кВ «Партизанская» в Мотыгинском районе. За счет установки третьего силового трансформатора ее мощность увеличится с 26 до 32,3 мегавольт-ампер (МВА).



Глава Казачинского района Юрий Озерских поднял вопрос о внеплановом ремонте линий электропередачи в Дудовке, Пятково, Бобровке, Александровке и Казанке, где часто происходят отключения электроэнергии при порывах ветра. Мероприятия по повышению надежности электроснабжения этих поселков будут разработаны дополнительно к ремонтной программе Казачинского района электрических сетей (РЭС) на следующий год.

Также есть жалобы на проблемы с электроснабжением в удаленных населенных пунктах: Анциферово, Малобелая, Алтат. Протяженность линий, от которых запитаны поселки, более 40 километров. Они проходят по лесной и болотистой местности, а деревни находятся на большом расстоянии от базы РЭС. Быстро восстановить нарушения на этих линиях физически невозможно. В связи с этим возникает недовольство населения, поступают жалобы. Энергетики предложили рассмотреть возможность обеспечения удаленных территорий резервными источниками электроснабжения.

«Учитывая небольшое потребление электроэнергии в этих населенных пунктах, установка даже одного РИСЭ небольшой мощности будет эффективна и оправдана. Кроме того, в инвестиционную программу 2024 года включено расширение просеки воздушной линии 10 кВ «Анциферово» в объеме 21 гектара, что также повысит надежность электроснабжения», - подчеркнул Юрий Жарников.

Энергетики напомнили местным властям о серьезной проблеме в охранной зоне воздушной линии 110 кВ «Абалаковская - Енисейская» на территории Енисейского района. Здесь уже много лет действует несанкционированная свалка отходов лесопиления, что создает реальную угрозу безопасности энергообъектов в пожароопасный период.

На встрече подняли тему дефицита кадров – в отдаленных районах не хватает квалифицированных работников и людей, готовых обучаться непростой профессии энергетика, быть в постоянной готовности к аварийным выездам в условиях севера.



Однако, у филиала «Красноярскэнерго» есть положительный опыт решения таких вопросов. Например, в самом удаленном районе электрических сетей – Северо-Енисейском – сейчас работают специалисты не только из разных регионов края, но и страны. Это стало возможно за счет оказания помощи главой района в решении жилищного вопроса приезжающих работников, их социальной адаптации на новом месте. В ПО Северные электрические сети выразили благодарность главе района Алексею Рябцеву за помощь с жильем для энергетиков.



Конструктивное взаимодействие энергокомпании с органами местного самоуправления способствует скорейшему решению вопросов, подытожил глава Лесосибирска Андрей Хохряков. Следующий Совет потребителей филиала «Красноярскэнерго» состоится в Ачинске.