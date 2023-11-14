«Россети» проводят соревнования по четырем отраслевым компетенциям: «Обслуживание и ремонт оборудования РЗА», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях». Всего в 35 компетенциях чемпионата выступают около 1 тыс. конкурсантов и экспертов из российских компаний, представители 10 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

«Хайтек – не просто возможность признанным профессионалам в соревновательном режиме поделиться лучшими практиками и заявить о себе, но и эффективный инструмент популяризации рабочих профессий, вовлечения молодежи в ключевые отрасли. «Россети» являются давним партнером Агентства развития профессий и навыков и Чемпионата Хайтек, общими усилиями мы успешно развиваем технологичные профессиональные компетенции, востребованные в сетевом комплексе. Это одно из важных направлений работы, нацеленной на обеспечение электроэнергетики высококвалифицированными кадрами», – отметил в выступлении на открытии чемпионата Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.

Чемпионат Хайтек проводится Агентством развития профессий и навыков при поддержке Минэкономразвития и Минпромторга России, Правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив. Основные задачи – формирование передовых стандартов профессий и навыков работников высокотехнологичных отраслей промышленности в соответствии со сквозными и критическими технологиями. Перечень определен в Концепции технологического развития страны до 2030 года, утвержденной Правительством РФ.