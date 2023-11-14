Обсуждалась текущая деятельность компании, в частности готовность сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.

Владимир Путин встретился с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Обсуждалась текущая деятельность компании, в частности готовность сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.



В.Путин: Андрей Валерьевич, у Вас свыше 500 тысяч подстанций, почти 2,5 миллиона километров электросетей, компания огромная. Мы с Вами год назад примерно встречались. Что за это время произошло?



А.Рюмин: Уважаемый Владимир Владимирович!



Я хотел бы начать свой доклад, наверное, с самого значимого события, которое произошло за этот год, – это, безусловно, реорганизация группы компаний путем присоединения распределительных компаний, распределительного комплекса к федеральной сетевой компании, то есть к магистральному комплексу. Такая задача ставилась давно. В начале этого года мы наконец-то завершили этот процесс объединения. В результате сейчас мы имеем единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса.



Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. В частности, как пример, мы смогли уменьшить управленческие расходы более чем на пять миллиардов рублей.



Что касается производственных показателей. Как Вы уже сказали, почти 2,5 миллиона километров линий электропередач. Суммарная мощность подстанции у нас 835 гигавольт-ампер. У нас сейчас работает более 230 тысяч человек, это действительно огромный коллектив. Для нас, конечно, очень важны социальные гарантии наших сотрудников, выполнение нами перед ними подписанных отраслевых тарифных соглашений.



В.Путин: Зарплату-то индексируете?



А.Рюмин: Хотел как раз про это сказать, что в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями в прошлом году мы проиндексировали зарплату почти на 16 процентов.



Что касается финансовых показателей. 2022 год мы закончили с ростом выручки.



В.Путин: Зарплата средняя у вас какая?



А.Рюмин: 73 300 рублей.



Закончили прошлый год по выручке с ростом на 6,5 процента, она составила чуть более одного триллиона 180 миллиардов рублей. Прибыль также у нас выросла по отношению к предыдущему году, и как раз за счет этой прибыли нам частично удалось профинансировать нашу инвестиционную программу.



Почему я говорю частично, потому что у нас инвестиционная программа в прошлом году стала рекордной – 435 миллиардов рублей, это на 110 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период, то есть за 2021 год. Могу сказать, что весь этот рост пришелся на магистральный комплекс: это выполнение государственных задач, важных крупных строек, в первую очередь, конечно, это электроснабжение Восточного полигона. Владимир Владимирович, в соответствии с Вашими поручениями, которые в прошлом году Вы нам дали, мы первый этап электроснабжения Восточного полигона заканчиваем в ближайшее время.



Также хотел сказать, что масса других проектов инвестиционной программы были реализованы нами в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, в соответствии с теми графиками, которые у нас были утверждены. Мы ввели около 10 гигавольт-ампер новой трансформаторной мощности и построили около 30 тысяч километров линий электропередач.



Владимир Владимирович, в соответствии с Вашими поручениями по консолидации мы расширяем зону нашего присутствия. В июне на собрании акционеров было принято решение (и советом директоров до этого одобрено) о проведении дополнительной эмиссии акций «Россетей». В уставный капитал будут внесены электросетевые компании в Новосибирской области, а также магистральные объекты в Республике Крым и в Красноярском крае. Также в рамках данных поручений по консолидации мы занимаемся «бесхозом», бесхозяйными сетями – это большая проблема.



Могу сказать, что в 2022–2023 годах выявлено и идет процесс постановки на баланс около 23 тысяч объектов.



В.Путин: Все бесхозные?



А.Рюмин: Бесхозные, да. Это очень большая для нас цифра. Я могу сказать, что за предыдущие пять лет объектов было выявлено меньше, чем за два года (2022-й и часть 2023 года) нам удалось выявить и частично уже поставить на баланс.



Наверное, одной из важнейших задач для нас была работа на территориях новых субъектов Российской Федерации. Мы начали эту работу весной 2022 года, практически все наши дочерние компании были задействованы. Могу сказать, что работа по восстановлению объектов на территориях всех четырех новых субъектов Российской Федерации ведется и по сей день, на текущий момент мы восстановили электроснабжение более 1000 многоквартирных домов, более 37 тысяч домов ИЖС, более 40 школ и детских садов. Также восстановили, конечно, электроснабжение объектов ЖКХ: это насосные станции, котельные, безусловно, больницы, поликлиники, иные объекты.



Но помимо восстановления в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации мы приступаем к эксплуатации всего магистрального комплекса на всех четырех территориях новых субъектов Российской Федерации.



Еще хотел сказать, что, конечно, для нас, наверное, самым ответственным в течение года является прохождение осенне-зимнего периода. Прошлый период 2022–2023 годов мы прошли достаточно хорошо, можно так сказать, массовых отключений у нас было меньше, чем в аналогичный период 2021–2022 годов, то есть за 2022–2023 годы показатели стали лучше. Ремонтную программу в 2022 году мы тоже увеличили, она составила 86,5 миллиарда рублей, что на 10 процентов больше, чем в предыдущий период. В этом году мы также увеличиваем ремонтную программу, у нас она по плану где-то 91 миллиард, но, я думаю, будет даже больше, чем 91 миллиард.



В.Путин: И это больше, чем в прошлом году.



А.Рюмин: Это больше, чем в прошлом году, почти на пять миллиардов рублей.



Но, конечно, не все вопросы надежности решены, у нас есть ряд регионов, где очень ветхие сети и очень высокая изношенность сети – больше 75 процентов. Здесь, конечно, большее количество отключений в осенне-зимний период, в период, когда неблагоприятные природные явления. Также этот износ сети влияет и на отключение в летние периоды, в периоды высоких температур, жары. Здесь мы совместно с региональными властями, с федеральными органами власти занимаемся решением данных вопросов, и я бы, если позволите, хотел бы подробно рассказать об этом Вам отдельно.



В.Путин: Хорошо.



А.Рюмин: Еще я хотел сказать по поводу подключения новых объектов. Мы в прошлом году исполнили 413 тысяч договоров на 14 гигаватт мощностей, и за первое полугодие 2023-го – уже больше 200 тысяч договоров. И, что важно, у нас более 95 процентов, даже, наверное, больше, 97 процентов – это льготная категория. То есть мы подключаем население, малый бизнес, средний бизнес, то есть льготные категории.



По докладу, наверное, всё.



Коротко хотел сказать о наших задачах. У нас задач много, в 82 регионах мы работаем, но, конечно, основная задача – это надежное прохождение осенне-зимнего периода 2023–2024 годов, конечно, это исполнение всех инвестиционных планов, инвестиционных программ, окончание допэмиссии акций, мы должны до конца 2023 года закрыть допэмиссию.



И, наверное, одной из самых основных задач является эксплуатация магистрального комплекса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Задачи важные, сложные. Я уверен, что мы с ними справимся.