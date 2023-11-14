Подготовлена к отгрузке двухтрансформаторная подстанция наружной установки мощностью 1000 кВА тупикового типа для нужд Великолукского Агропромышленного комплекса. Двухтрансформаторные подстанции применяются для объектов с повышенным требованием к энергоснабжению, в случаях, когда перебои недопустимы. Особенностью данной КТП является наличие распределительного устройства низкого напряжения РУНН с возможностью автоматического ввода резерва для бесперебойного электроснабжения потребителей.

ЗАО «ЗЭТО» предлагает к поставке комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа полной заводской готовности, предназначенные для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и распределения в электрических сетях.

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