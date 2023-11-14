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  • "ЗЭТО" изготовил двухтрансформаторную подстанцию для "Великолукского Агропромышленного комплекса"

"ЗЭТО" изготовил двухтрансформаторную подстанцию для "Великолукского Агропромышленного комплекса"

14 ноября 2023, 16:15 470 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО ЗЭТО
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Подготовлена к отгрузке двухтрансформаторная подстанция наружной установки мощностью 1000 кВА тупикового типа для нужд Великолукского Агропромышленного комплекса. Двухтрансформаторные подстанции применяются для объектов с повышенным требованием к энергоснабжению, в случаях, когда перебои недопустимы. Особенностью данной КТП является наличие распределительного устройства низкого напряжения РУНН с возможностью автоматического ввода резерва для бесперебойного электроснабжения потребителей.

ЗАО «ЗЭТО» предлагает к поставке комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа полной заводской готовности, предназначенные для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и распределения в электрических сетях.

Заказы на продукцию направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте ТКП на сайте: https://zeto.ru/order_online/

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
6.63

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