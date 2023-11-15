С января по октябрь 2023 года «Россети Юг» исполнили почти 12 тыс. договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании в регионах присутствия и предоставили новым потребителям около 370 МВт мощности.

Наибольший объем работ выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» исполнил около 6 тыс. договоров, обеспечив 233,4 МВт мощности (+21,7 % к уровню января-октября 2022 года). К электросетям в Волгоградской области подключены около 1,9 тыс. потребителей, им предоставлено 68,7 МВт мощности. В Астраханской области свыше 3,4 тыс. заявителей обеспечены 59 МВт. В Республике Калмыкия присоединены более 720 новых потребителей с мощностью 8,6 МВт.

Среди социально значимых объектов, подключенных в январе-октябре текущего года, медицинские учреждения и фельдшерско-акушерские пункты.

С начала года региональные подразделения «Россети Юг» заключили почти 11 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью свыше 537 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.