Филиал «Мордовэнерго» заключил договор на технологическое присоединение к сетям межмуниципального комплекса по переработке отходов ООО «Мордовский экологический оператор».

Энергетики мордовского филиала ПАО «Россети Волга» выполнят комплекс мероприятий - построят более 23,2 км. линии электропередачи ВЛ 10 кВ, две кабельные линий КЛ 10 кВ протяженностью 1,8 км., а также смонтируют двухтрансформаторную КТП мощностью 2*1600 кВА. Общая мощность объекта технологического присоединения составит порядка 1, 4 МВт. Срок сдачи в эксплуатацию - 2024 год. Строительство комплексного объекта переработки твердых коммунальных отходов в Саранске позволит значительно увеличить уровень утилизации в регионе.

В ПАО «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. Подать заявку на технологическое присоединение можно на сайте Портал-тп.рф, с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.