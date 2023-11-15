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Филиал "Мордовэнерго" обеспечит электроснабжение мусороперерабатывающего комплекса

15 ноября 2023, 14:00 359 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Филиал «Мордовэнерго» заключил договор на технологическое присоединение к сетям межмуниципального комплекса по переработке отходов ООО «Мордовский экологический оператор».

Энергетики мордовского филиала ПАО «Россети Волга» выполнят комплекс мероприятий - построят более 23,2 км. линии электропередачи ВЛ 10 кВ, две кабельные линий КЛ 10 кВ протяженностью 1,8 км., а также смонтируют двухтрансформаторную КТП мощностью 2*1600 кВА. Общая мощность объекта технологического присоединения составит порядка 1, 4 МВт. Срок сдачи в эксплуатацию - 2024 год. Строительство комплексного объекта переработки твердых коммунальных отходов в Саранске позволит значительно увеличить уровень утилизации в регионе.

В ПАО «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. Подать заявку на технологическое присоединение можно на сайте Портал-тп.рф, с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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