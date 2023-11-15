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ГК "Оптикэнерго" посетил Председатель Правительства Республики Мордовия Дмитрий Поздняков

15 ноября 2023, 17:30 277 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Сарансккабель-Оптика
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14 ноября с деловым и дружественным визитом Группу Компаний «Оптикэнерго» посетил Председатель Правительства Республики Мордовия Дмитрий Поздняков. Он осмотрел все производственные площадки холдинга. Это был его первый визит в этой должности. Дмитрий Александрович проявил большой интерес к инновационному производству, обсудил перспективы продвижения продукции, подробно остановился на кадровом вопросе.

На территории ООО «Сарансккабель-Оптика» правительственная делегация побывала в цехе по производству волоконно-оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, познакомилась с выпуск трубок из алюминия и алюминиевых сплавов, а также наблюдала за процессом изготовления LAN-кабеля.

Визит завершился посещением музея Оптикэнерго. Эффективным и продуктивным оказался диалог власти и бизнеса.

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, ОПТИКЭНЕРГО, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
6.83

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