14 ноября с деловым и дружественным визитом Группу Компаний «Оптикэнерго» посетил Председатель Правительства Республики Мордовия Дмитрий Поздняков. Он осмотрел все производственные площадки холдинга. Это был его первый визит в этой должности. Дмитрий Александрович проявил большой интерес к инновационному производству, обсудил перспективы продвижения продукции, подробно остановился на кадровом вопросе.

На территории ООО «Сарансккабель-Оптика» правительственная делегация побывала в цехе по производству волоконно-оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, познакомилась с выпуск трубок из алюминия и алюминиевых сплавов, а также наблюдала за процессом изготовления LAN-кабеля.

Визит завершился посещением музея Оптикэнерго. Эффективным и продуктивным оказался диалог власти и бизнеса.