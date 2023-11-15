В этом году экологический диктант проходит в нашей стране в пятый раз. До 26 ноября любой россиянин в возрасте от 12 лет может принять участие в крупнейшем (по версии РБК) просветительском проекте в деле защиты природы. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус. Или написать его на одной из офлайн-площадок в своем городе. Место, дату и время также можно посмотреть на сайте экодиктант.рус. Вопросы Экодиктанта разбиты на группы в зависимости от возраста участников и наличия профильного образования.

Одна из таких площадок открылась в орловской городской библиотеке имени А.С. Пушкина. При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» ее организовали НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» и администрация библиотеки имени А.С. Пушкина. Написать диктант пришли студенты Орловского техникума сферы услуг, сотрудники Фонда, Завода, а также неравнодушные к экологии жители города, которые решили проверить свои знания в экологической сфере.