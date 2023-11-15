Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Генеральный директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев написал экологический диктант

Генеральный директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев написал экологический диктант

15 ноября 2023, 14:30 378 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

В этом году экологический диктант проходит в нашей стране в пятый раз. До 26 ноября любой россиянин в возрасте от 12 лет может принять участие в крупнейшем (по версии РБК) просветительском проекте в деле защиты природы. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус. Или написать его на одной из офлайн-площадок в своем городе. Место, дату и время также можно посмотреть на сайте экодиктант.рус. Вопросы Экодиктанта разбиты на группы в зависимости от возраста участников и наличия профильного образования.

Одна из таких площадок открылась в орловской городской библиотеке имени А.С. Пушкина. При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» ее организовали НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» и администрация библиотеки имени А.С. Пушкина.  Написать диктант пришли студенты Орловского техникума сферы услуг, сотрудники Фонда, Завода, а также неравнодушные к экологии жители города, которые решили проверить свои знания в экологической сфере.

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.11.2023
ГК "Оптикэнерго" посетил Председатель Правительства Республики Мордовия Дмитрий Поздняков
15.11.2023
"Россети Северный Кавказ" обеспечили более 13 МВт мощности 60 ставропольским производствам
15.11.2023
За 9 месяцев 2023 года "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 27 тысяч объектов
15.11.2023
"Брянскэнерго" продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта
15.11.2023
На площадке ОЭЗ "Санкт-Петербург" в Шушарах намерены выпускать беспилотники
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно